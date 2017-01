Notfälle

Seemine in der Nordsee entdeckt

In der Nordsee nahe dem Windpark Godewind 2 ist am Dienstag eine Seemine gesichtet worden. Noch sei unklar, was für ein Bautyp die Mine sei und mit wie viel Sprengstoff sie gefüllt sei, sagte ein Sprecher des Havariekommandos am Abend.