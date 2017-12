Schifffahrt

Seeleute werden in Adventszeit beschenkt

Die Seemannsmissionen beschenken in der Adventszeit wieder Seeleute mit kleinen Präsenten. Die Mission in Bremerhaven will ab nächster Woche 1200 Päckchen mit Süßigkeiten und einem Magneten auf den Schiffen im Hafen verteilen, wie Seemannspastor Werner Gerke am Freitag sagte.