Seehund-Inventur an der Nordsee. Foto: Christian Charisius/Archiv

Seehundzähler gehen wieder in die Luft

Zur Inventur der Seehunde an der Nordseeküste fliegen in den nächsten Wochen wieder Flugzeuge mit erfahrenen Beobachtern über das Wattenmeer. Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Oldenburg organisiert an fünf Terminen insgesamt 15 Beobachtungsflüge zwischen Ems und Elbe.