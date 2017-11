Robben und Seehunde liegen am Strand. Foto: Christian Charisius/Archiv

Tiere

Seehundwelpen im Wattenmeer erreichen Rekordzahlen

Der Seehund-Nachwuchs im Wattenmeer hat in diesem Jahr neue Rekordwerte erreicht. An der Nordseeküste von Deutschland, Dänemark und den Niederlanden wurden mit 9350 Welpen so viele Jungtiere gezählt wie noch nie seit Beginn der Aufzählungen 1974. Im Jahr 2016 waren mit 7566 Welpen fast ein Viertel weniger beobachtet worden.