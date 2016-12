Tiere

Die Seehundpopulationen im Wattenmeer sind weitestgehend stabil. Jedes Jahr zählt eine internationale Expertengruppe die Tiere in Dänemark, Deutschland und Holland. Dass die Bestände weiter wachsen, scheint unwahrscheinlich.

Wilhelmshaven. Die Seehundpopulation im Wattenmeer von Holland bis Dänemark ist trotz eines leichten Rückgangs in diesem Jahr weitgehend stabil. Aus Sicht der Biologen sind die Grenzen des Wachstums inzwischen erreicht. Während die Zahl der Seehunde in Schleswig-Holstein zwar um rund 21 Prozent auf etwa 6600 Tiere zurückging, blieb sie in Niedersachsen auf dem Niveau des Vorjahres. 7400 ausgewachsene Seehunde wurden dort im Jahr 2016 gezählt, wie das für die Erfassung zuständige Wattenmeer-Sekretariat in Wilhelmshaven am Montag mitteilte. In den Niederlanden wuchsen die Seehundbestände.

8160 Tiere wurden dort in diesem Jahr festgestellt - sechs Prozent mehr als im Jahr davor. In Dänemark ging die Population zurück. Dort zählten die Experten noch 2150 Tiere. Als einen Grund für diesen Rückgang führen die Biologen eine Verschiebung der Alters- und Geschlechtsstruktur wegen eines Grippe-Virus' an. Dieser habe zwischen 2014 und 2015 für zahlreiche tote Tiere gesorgt.

Traditionell im August jedes Jahres zählt eine internationale Expertenkommission in Dänemark, Deutschland und Holland die Bestände. Zu dieser Jahreszeit kommen die ausgewachsenen Tiere zum Fellwechsel häufiger an Land. Nur in Hamburg und Niedersachsen war das in diesem Jahr wegen schlechten Wetters nicht möglich. "Stattdessen wurde die Zahl der ausgewachsenen Seehunde, die während der Jungtierzählung in diesem Jahr aufgezeichnet wurden, als Indikator genutzt", hieß es.

"Seit der letzten großen Tierseuche von 2002 sind die Seehundbestände stetig gestiegen, sodass die natürliche Tragfähigkeit erreicht sein könnte", teilte das Wattenmeer-Sekretariat mit. Damals war die Population im gesamten Wattenmeer aufgrund der Tierseuche um mehr als die Hälfte eingebrochen. Fast 11 000 Seehunde waren der Krankheit innerhalb eines Jahres zum Opfer gefallen, die meisten in Holland, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

dpa