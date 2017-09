Umwelt

Sechs neue Meeresnaturschutzgebiete in Nord- und Ostsee

Das Bundesumweltministerium hat sechs Gebiete in der Nord- und Ostsee als Meeresnaturschutzgebiete ausgewiesen. Es handele sich um die Gebiet "Doggerbank", "Borkum Riffgrund" und "Sylter Außenriff-Östliche Deutsche Bucht" in der Nordsee sowie "Fehmarnbelt", "Kadetrinne" und "Pommersche Bucht-Rönnebank" in der Ostsee, teilte das Ministerium am Mittwoch mit.