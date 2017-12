Sechs Menschen bei Unfall verletzt: Zwei lebensgefährlich

Unfälle

Zwei Kinder und vier Erwachsene sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 217 zwischen Hannover und Ronnenberg schwer verletzt worden. Zwei Erwachsene schweben nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr. Den Einsatzkräften der Feuerwehr habe sich nach deren Angaben am Dienstagnachmittag ein "Bild der Verwüstung" geboten.

Hannover. Eine 30-Jährige verlor nach Angaben der Polizei die Kontrolle über ihren Wagen und fuhr in den Gegenverkehr. Das Auto der Frau kollidierte bei dem Unfall mit drei weiteren Fahrzeugen. Ein Auto wurde dabei in den Graben geschleudert. Die 30-Jährige und ihre 7 und 11 Jahre alten Mitfahrer wurden schwer verletzt. Drei Insassen in einem der anderen Autos erlitten ebenfalls schwere Verletzungen, zwei von ihnen schwebten in Lebensgefahr. Der Feuerwehr zufolge wurde ein weiterer Erwachsener leicht verletzt.

dpa