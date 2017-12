Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. © Nicolas Armer/Archiv

Unfälle

Sechjähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein sechsjähriger Junge ist in Papenburg im Landkreis Emsland von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Junge überquerte bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge am Mittwochabend an einer Ampel eine Straße mit seiner Mutter, als ihn das Auto einer 51-jährigen Frau erfasste.