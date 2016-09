Brände

Bei einem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Tostedt (Landkreis Harburg) ist ein Mann schwer verletzt worden. Fünf Menschen hätten leichte Verletzungen erlitten, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Harburg.

Tostedt. Als Ursache werde eine technischer Defekt vermutet, es gebe keine Hinweise auf eine Brandstiftung. Ein Sicherheitsmann habe das Feuer am Mittwochabend bemerkt und den Mann bewusstlos in einem der Container gefunden. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können. Etwa 10 bis 15 Bewohner aus benachbarten Wohncontainern müssen die Nacht woanders verbringen, da ihre Unterkünfte ebenfalls beschädigt wurden. Insgesamt wohnen nach Angaben der Polizei rund 160 Menschen in der Unterkunft in Tostedt.

dpa