Unfälle

Schwerer Unfall in Osnabrück: 27-Jährige in Lebensgefahr

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Osnabrück ist eine 27-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Die Fahrerin kollidierte in der Nacht zum Sonntag an einer Kreuzung mit einem anderen Auto, sagte ein Sprecherin der Polizei.