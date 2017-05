Verkehr

Schwerer Unfall auf der A1: vier Laster ineinander verkeilt

Bei einem Unfall an einem Stauende auf der A1 in der Nähe von Bremen haben sich am Dienstag vier Sattelzüge ineinander verkeilt. Zwei Lkw-Fahrer wurden bei dem Crash zwischen Oyten und Posthausen verletzt, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei in Langwedel.