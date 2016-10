Feuerwehrleute löschen Brand auf der Meyer Werft. © Stadt Papenburg

Brände

Schweißarbeiten Auslöser für Brand auf Schiffsneubau

Schweißarbeiten haben der Polizei zufolge zu dem Brand auf dem Neubau des Kreuzfahrtschiffes "Norwegian Joy" der Meyer Werft in Papenburg geführt. Wie die Beamten in Lingen am Dienstag mitteilte, seien Experten des Landeskriminalamtes und der Papenburger Polizei zu dem Ergebnis gekommen, dass bei Schweißarbeiten auf Deck 15 des Schiffes heiße Schweißperlen durch nicht abgedeckte Bereiche in darunterliegende Decks fielen und dabei bereits ausgebaute Kabinen in Brand setzten.