Leute

Schwarzwälder plant Barfuß-Rekordversuch über Bremen

Mehr als 1800 Kilometer barfuß von Norddeutschland in die Schweiz: Der Schwarzwälder Aldo Berti will in 85 Tagen von Sassnitz auf der Insel Rügen zum Schweizer Kloster Einsiedeln laufen und dabei auch Bremen besuchen.