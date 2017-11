Internet

Keno Veith (36) erobert seit kurzem als "De schwatte Ostfrees Jung" das Internet. Den Grundstein für seine Popularität legte der 36-Jährige mit einem Handyvideo, nachdem er sich bei der Maisernte in Ostfriesland auf dem Feld festgefahren hatte.

Zetel. Sein Dilemma kommentierte er in dem Video auf Plattdeutsch. Den Streifen lud Veith im Internet hoch, dort bekam er in Windeseile Zehntausende begeisterte Klicks. Platt lernte Veith, Liebhaber schwerer Landmaschinen und Sohn einer Kamerunerin und eines Ostfriesen, in Eigenregie. "Weil ich die Sprache einfach so schön finde. Die gehört in die Region, zur Landwirtschaft."

dpa