Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. © Patrick Pleul/Archiv

Kriminalität

Schwangere Frau umgebracht: Ehemann festgenommen

Eine schwangere 40-Jährige ist in Bremen in ihrer Wohnung umgebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 39-Jährige Ehemann der Frau am Sonntagvormittag festgenommen.