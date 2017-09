Schulz trifft Krankenpfleger nach dessen Kritik an Merkel

Wahlen

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat am Donnerstag den Hildesheimer Krankenpfleger getroffen, der Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der ARD-"Wahlarena" zur Rede gestellt hat.

Hannover. "Das ist ein, wie ich finde, sehr reifer Junge", sagte Schulz nach der Begegnung bei einem Wahlkampfauftritt in Hannover.

Für den Fall eines Wahlsiegs der SPD kündigte Schulz vor mehreren Tausend Zuhörern an: "Wir werden einen Neustart in der Pflege hinlegen." Es müsse mehr Geld und mehr Personal in Pflege investiert werden. Krankenpfleger Alexander Jorde hatte die Kanzlerin in der Live-Sendung vor zehn Tagen in energischem Ton gefragt, was sie konkret gegen den Pflegenotstand zu tun gedenke. Das Thema gewann seitdem im Wahlkampf an Gewicht.

dpa