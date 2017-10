Martin Schulz bei einem Wahlkampfauftritt. © Swen Pförtner

Wahlen

Schulz betont Einigkeit der SPD

Rund eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Niedersachsen hat SPD-Chef Martin Schulz die Einigkeit seiner Partei betont. "Ich habe die SPD selten so geschlossen gesehen", sagte er bei einem Wahlkampfauftritt vor rund 700 Zuhörern am Mittwochabend in Cuxhaven.