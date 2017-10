SPD-Parteivorsitzende Martin Schulz. © Mohssen Assanimoghaddam/Archiv

Schulz: Über Rot-Rot-Grün entscheidet Niedersachsen selbst

SPD-Chef Martin Schulz schließt eine rot-rot-grüne Koalition nach der Landtagswahl am Sonntag in Niedersachsen nicht aus, will dem Landesverband aber keine Vorschriften machen.