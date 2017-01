SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. © Bernd von Jutrczenka/Archiv

Parteien

Schulz-Nominierung bringt SPD neue Mitglieder

Die Nominierung von Martin Schulz zum SPD-Kanzlerkandidaten und Parteichef hat den Sozialdemokraten in Niedersachsen eine Beitrittswelle gebracht. Seit Bekanntgabe der Entscheidung am 24. Januar habe der SPD-Landesverband 214 Neueintritte verzeichnet, sagte Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer am Montag.