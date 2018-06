Die AfD-Landtagsfraktion greift den örtlichen Protest gegen eine NS-Dokumentationsstätte am Bückeberg bei Hameln auf. Am Bückeberg, auf dem in den 1930er Jahren Hunderttausende Adolf Hitler zujubelten, sei am kommenden Dienstag eine Ortsbegehung mehrerer AfD-Abgeordneter mit anschließendem Bürgerdialog geplant, teilte die Fraktion in Hannover mit.