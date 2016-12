Finanzen

Schulden der niedersächsischen Kommunen steigen weiter

Die Verschuldung der Kommunen in Niedersachsen ist in den ersten neun Monaten 2016 auf 13,2 Milliarden Euro angewachsen. Damit weisen die kommunalen Haushalte in Niedersachsen die höchste Steigerungsrate (plus 5,7 Prozent) von allen Bundesländern auf, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mit.