Ausgebrannter Schulbus. © Gerd Köbbe

Verkehr

Schulbus im Emsland brennt vollständig aus

Ein Schulbus ist am Freitagmorgen in Werlte im Landkreis Emsland komplett ausgebrannt. Kinder hätten nicht in dem Bus gesessen, teilte die Polizei mit. Der Fahrer war auf dem Weg von einer Schule zum Firmenbetriebshof, als im Motorraum Feuer ausbrach.