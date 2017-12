Schuhbecks Kochjacke wird für guten Zweck versteigert

Sternekoch Alfons Schuhbeck sitzt an einer Krippe. © Ursula Düren/Archiv

Gesellschaft

Der Bremer Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) versteigert persönliche Gegenstände von Prominenten für den guten Zweck. Bei der seit Mittwoch laufenden Online-Auktion können Interessenten zum Beispiel eine signierte Kochjacke von Alfons Schuhbeck ersteigern, teilte das DRK Bremen am Mittwoch mit.

Bremen. Noch bis Samstag können Nutzer auch für andere Raritäten bieten: Ersteigert werden kann zum Beispiel ein von Natalia Klitschko selbst gemaltes Bild, ein Anzug von Schlagersänger Patrick Lindner und zwei Konzertkarten für André Rieus Tour im kommenden Jahr. Schlagersängerin Beatrice Egli steuerte eine Jacke bei - ein Unikat, das sie auf der Bühne bei ihrer Tour im vergangenen Jahr trug.

Der Erlös soll in die Benefiz-Veranstaltung "Dein Festmahl" fließen. Das Dinner mit Rahmenprogramm für 800 bedürftige Menschen findet am kommenden Dienstag (12. Dezember) in Bremen zum ersten Mal statt.

dpa