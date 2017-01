Visselhövede

Nach Schüssen auf einen 46-jährigen Mann vor einer Grundschule in Visselhövede im Kreis Rotenburg fahndet die Polizei immer noch nach den Tätern.

Visselhövede . Es gebe bisher keine neuen Ermittlungserkenntnisse, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Auch die Hintergründe der Tat sind weiter unklar.

Zwei Unbekannte hatten am Montagvormittag von einem Motorrad aus mehrere Schüsse auf den 46-Jährigen abgefeuert. Anschließend flüchteten sie in Richtung Neuenkirchen. Am Montagabend fanden die Ermittler in der Nähe der Autobahn 7 bei Bad Fallingbostel ein Motorrad, bei dem es sich vermutlich um das Fluchtfahrzeug handeln dürfte. Es lag in einem Gebüsch versteckt. Die beiden Motorradfahrer trugen nach Angaben der Ermittler bei der Tat eine auffällig rote Oberbekleidung. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise zu den Tätern.