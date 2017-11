Ein «Polizei»-Schild ist zu sehen. © Ralf Hirschberger/Archiv

Kriminalität

Schüsse in Supermarkt: Mann stellt sich der Polizei

Nach den tödlichen Schüssen in einem Supermarkt in Bremen hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt. Der 30 Jahre alte Mann sei am Sonntagnachmittag mit seinem Anwalt auf einem Polizeirevier in der Innenstadt erschienen, teilten die Beamten am Abend mit.