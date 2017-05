Kriminalität

Schüsse auf ein Wohnhaus in Peine: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach Schüssen auf ein Wohnhaus in Peine nach Zeugen. Aus einem fahrenden Auto heraus hatten unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag gegen 1 Uhr auf ein Haus geschossen, teilte die Polizei aus kriminaltechnischen Gründen erst am Donnerstag mit.