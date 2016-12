DER CDU-Landtagsabgeordnete Uwe Schünemann. © Peter Steffen/Archiv

Terrorismus

Schünemann: Top-Gefährder auch längerfristig in Haft nehmen

Der niedersächsische CDU-Landtagsabgeordnete und frühere Innenminister Uwe Schünemann hat schärfere Maßnahmen in der Terrorismusbekämpfung gefordert. Im Falle sogenannter Top-Gefährder müssten etwa Meldeauflagen, Aufenthaltsverbote, sowie Handyverbote möglich sein, schrieb Schünemann in einem Gastbeitrag für das in Börry bei Hameln erscheinende Internet-Nachrichtenportal "Weserbergland-Nachrichten".