Ein Rettungswagen im Einsatz. © Nicolas Armer/Archiv

Notfälle

Schülerin kommt nach Gas-Alarm ins Krankenhaus

Nach einem Gas-Alarm in einer Schule in Bremerhaven ist eine 17-Jährige ins Krankenhaus gekommen. Mehrere Schüler klagten nach Angaben der Polizei am Mittwoch über Übelkeit, Husten und Hautreizungen.