Die 14 Jahre alte Wilhelmshavener Schülerin Silja Reiser. © Ingo Wagner

Natur

Schülerin fliegt als Wattenmeer-Botschafterin nach New York

Vier Kinder aus Deutschland, Dänemark und den Niederlanden werben demnächst in New York für den Schutz des Wattenmeeres. Sie treten zusammen mit 28 Kindern aus weltweiten Naturerbestätten am 8. Juni bei der World Oceans Conference der UN-Vollversammlung auf.