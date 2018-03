Bernd Althusmann (CDU). © Hauke-Christian Dittrich/Archiv

Technik

Schüler treten mit Miniatur-Rennwagen gegeneinander an

Schüler aus ganz Niedersachsen treten heute in Wolfsburg mit selbst entwickelten Mini-Rennwagen gegeneinander an. Die kleinen Gefährte wurden am Computer entworfen und aus einem Kunststoffblock gefertigt, sie sind bis zu 80 Kilometer pro Stunde schnell.