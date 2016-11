Polizei-Einsatz in Celle. © Friso Gentsch/Archiv

Kriminalität

Handfester Generationenkonflikt in einem Stadtbus in Celle: Die Polizei fahndet nach einer älteren Frau, die einen elfjährigen Schüler im Bus geschlagen und zu Boden geschubst haben soll.

Celle. Mit einem Mitschüler habe der Junge im Gang des überfüllten Busses herumgealbert, als die genervte Frau ihm mit dem Ellenbogen einen Schlag auf die Lippe verpasst haben soll, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als der an der Lippe verletzte Junge mit der Polizei drohte, schubste die Frau ihn zu Boden. Während die Jungen im Zentrum ausstiegen und die Polizei riefen, stieg die etwa 65 Jahre alte Frau in einen anderen Bus und verschwand. Nun sucht die Polizei die grauhaarige Frau, die eine gehäkelte Tasche dabei hatte.

dpa