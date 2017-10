Wahlen

Schüler fordern kostenlose Bildung und digitale Offensive

Der Landesschülerrat hat kurz vor der Wahl zehn Forderungen an die künftige niedersächsische Landesregierung gestellt. Die Unterrichtsversorgung, kostenlose Bildung und eine digitale Offensive seien davon die wichtigsten Themen, teilte das Gremium am Donnerstag in Hannover mit.