Energie

Schröder nennt Rosneft-Debatte nur Wahlkampf

Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) sieht die Debatte um sein geplantes Engagement beim russischen Ölkonzern Rosneft als Teil des Bundestagswahlkampfs. "Die letzte Woche im Wahlkampf in Deutschland hatte ich den Eindruck, es geht nur noch um die Frage, welchen Job ich mache", sagte Schröder am Donnerstag bei einer Diskussionsveranstaltung in Hannover.