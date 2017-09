Gerhard Schröder (SPD) ist zu sehen. © Patrick Seeger/Archiv

Schröder in den Rosneft-Aufsichtsrat gewählt

Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder ist in den Aufsichtsrat des größten russischen Ölkonzerns Rosneft gewählt worden. Das meldete die Agentur Interfax von einer Aktionärsversammlung am Freitag in St. Petersburg.