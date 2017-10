Wahlen

Schröder-Köpf zieht mit Direktmandat in den Landtag ein

SPD-Politikerin Doris Schröder-Köpf wird dem niedersächsischen Landtag auch in der nächsten Legislaturperiode angehören. Sie gewann am Sonntag das Direktmandat in ihrem Wahlkreis Hannover-Döhren mit 38,2 Prozent der Stimmen gegen die CDU (36,7 Prozent).