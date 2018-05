Zum 25. Deutschen Mühlentag haben an Pfingstmontag auch in Niedersachsen viele Mühlen für Besucher geöffnet. Die Gäste konnten sich die Technik des Jahrhunderte alten Handwerks ansehen - zum Beispiel im Internationalen Mühlenmuseum in Gifhorn und in der Wassermühle Neubruchhausen (Landkreis Diepholz).