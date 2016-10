Kriminalität

Schon mehr Geldautomaten gesprengt als 2015

In diesem Jahr sind in Niedersachsen schon mehr Geldautomaten gesprengt worden als im gesamten Jahr 2015. "2015 hatten wir 28 entsprechende Taten, in diesem Jahr waren es bislang 33", sagte die Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA) in Hannover, Stephanie Weiß.