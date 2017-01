Archäologie

Mit weiteren Grabungen am Fundort der berühmten Schöninger Speere wollen Archäologen noch mehr Hinterlassenschaften von Steinzeitmenschen ans Tageslicht bringen.

Schöningen. In dem ehemaligen Braunkohletagebau im Kreis Helmstedt waren zwischen 1995 und 1999 Speere gefunden worden, die als älteste Jagdwaffen der Menschheit gelten. Die Entdeckung fand weltweit Beachtung.

Jetzt wird unter Leitung der Senckenberg-Gesellschaft an zwei neuen Stellen gegraben, um noch mehr über das Leben des Neandertaler-Vorläufers "Homo heidelbergensis" herauszufinden. Es gehe darum, die Umweltverhältnisse in Mitteleuropa vor 300 000 Jahren zu rekonstruieren, sagte der Leiter der Ausgrabungen in Schöningen, Jordi Serangeli, am Freitag.

Niedersachsens Wissenschaftsministerin Gabriele Heinen-Kljajić sagte: "Dass wir mit Senckenberg, der Universität Tübingen und der paläon GmbH renommierte und international vernetzte Partner für diese bedeutende Fundstelle in Niedersachsen gefunden haben, ist ein großer Gewinn für die Forschung und das Erlebniszentrum in Schöningen." Die Kooperation mit Senckenberg hatte zunächst Irritationen ausgelöst. Kritiker befürchteten, dass die Forschungsvielfalt eingeschränkt werden und die Frankfurter Gesellschaft sich weniger um die Region bemühen könnte.

dpa