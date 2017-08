Das Blaulicht eines Polizei-Streifenwagens leuchtet. © Stefan Puchner/Archiv

Kriminalität

Schnitzeldiebe brechen in Restaurantlager ein

In Rotenburg bei Bremen sind Unbekannte in das Lager eines Restaurants eingebrochen und haben zahlreiche Schnitzel gestohlen. Ihre Beute verteilten sie anschließend in der Innenstadt.