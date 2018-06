Weil er seine Ehefrau zu Tode geprügelt hat, muss ein 32 Jahre alter Familienvater aus dem Kreis Holzminden lebenslang in Haft. Das Landgericht Hildesheim verurteilte den afghanischen Flüchtling am Freitag wegen Mordes und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass er Anfang Januar seine Frau so misshandelte, dass sie ins Koma fiel und elf Tage später starb.