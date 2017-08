Buntes

Schnecke löst Brand aus

Eine Schnecke hat in der Lüneburger Heide einen Brand verursacht - sie kroch in einen Verteilerkasten und verursachte dort einen Kurzschluss. Die Feuerwehr war in der Nacht zum Donnerstag zu dem nächtlichen Brand in der Gemeinde Essel ausgerückt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.