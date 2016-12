Kultur

Der Stammsitz der Welfen, Schloss Marienburg südlich von Hannover, hat in diesem Jahr rund 190 000 Besucher angelockt. Damit sei die gute Zahl des Vorjahres erreicht worden, teilte die Schlossverwaltung mit.

Pattensen. Die Residenz wurde zwischen 1858 und 1867 im neugotischen Stil errichtet und ist immer noch im Besitz der Welfen.

Schlossherr Ernst August von Hannover junior (33) will im kommenden Sommer seine Verlobte Ekatarina Malysheva in Niedersachsen heiraten. Einen offiziellen Termin gibt es noch nicht, aber alles spricht für eine Feier auf der Marienburg. Das Schloss ist derzeit in der Winterpause. Vom 7. Januar bis zum 3. März kann die Marienburg nur samstags und sonntags zwischen 11 und 16 Uhr besichtigt werden.

dpa