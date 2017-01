Notfälle

Zwei Schlittschuhläufer sind auf dem Dümmer See in Damme (Landkreis Vechta) durch die Eisdecke gebrochen - einer der beiden Männer wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Damme. Der 51-Jährige kam am Sonntag stark unterkühlt mit einer Körpertemperatur von 28 Grad ins Krankenhaus, wie die Polizei in Cloppenburg am Montag mitteilte. Die Feuerwehr konnte ihn erst nach mehreren Stunden aus dem eiskalten Wasser befreien. Der 46-Jährige kam ebenso unterkühlt ins Krankenhaus. Ihn hatten bereits zuvor Passanten gerettet. Lebensgefahr bestand bei ihm nicht.

dpa