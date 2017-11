Schlag gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung

Kriminalität

Bei einer Kontrollaktion zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung haben Ermittler in Niedersachsen mehr als 400 mutmaßliche Rechtsverstöße aufgedeckt.

Hannover. In 119 Fällen bestehe etwa der Verdacht, dass Betriebe nicht den vorgeschriebenen Mindestlohn zahlen, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. In genauso vielen Fällen vermuten die Ermittler, Missachtung melderechtlicher Bestimmungen sowie Verstöße gegen das Arbeiternehmerüberlassungsgesetz. Dazu kommen mutmaßliche Verstöße gegen Gewerbe- und Handwerksordnung, möglicher Sozialleistungsbetrug, Scheinselbstständigkeiten und Beschäftigung von Ausländern ohne gültige Arbeitserlaubnis.

"Das Land Niedersachsen wird auch künftig konsequent gegen Schwarzarbeit vorgehen", erklärte Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD). Kontrolltage wie in der vergangenen Woche seien dabei fester Bestandteil der Strategie. Bei der von der Generalzolldirektion und Wirtschaftsministerium koordinierten Aktion wurden mehr als 2000 Personen und 930 Betriebe überprüft.

dpa