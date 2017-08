Unfälle

Ein auf einem Parkplatz schlafender Mann ist in Bremen von einem Lastwagen überrollt und getötet worden. Der 31-jährige Lkw-Fahrer habe den Obdachlosen, der sein Schlaflager dort aufgeschlagen hatte, beim Ausparken nicht bemerkt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag.

Bremen. Der Unfall ereignete sich bereits am Mittwoch in Gröpelingen. Als die Rettungskräfte eintrafen, schien der 58-Jährige zunächst nicht lebensgefährlich verletzt zu sein. Sein Zustand verschlechterte sich jedoch schnell, er starb noch am Unfallort.

dpa