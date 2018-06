Nordhorn

Auch ein 23-Jähriger wurde mit starkem Nasenbluten in eine Klinik eingeliefert. Die Ursache für die Auseinandersetzungen am Samstag waren zunächst unklar. Die Lage sei beim Eintreffen der Polizei unübersichtlich gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. An den Schlägereien beteiligt waren auch zwei Security-Mitarbeiter.

dpa