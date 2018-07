Eine Schlägerei zwischen zwei Großfamilien hat in einem Freibad in Melle zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte, standen sich am Donnerstagnachmittag etwa 40 Personen auf einer Liegewiese gegenüber, die bedrohlich wirkten und sich lautstark stritten.