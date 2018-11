Hannover

Die Bilder aus Bad Iburg und Oldenburg sind verstörend. Tiere werden getreten, misshandelt, gequält. Und das, damit am Ende ihr Fleisch auf unseren Tellern liegt – zu Kartoffeln und Bohnen. Lecker. Da kann einem nicht nur der Appetit vergehen, da muss man sich tatsächlich fragen, was in unserer Gesellschaft eigentlich falsch läuft. Erst recht, weil es sich nicht um Einzelfälle handelt, sondern offensichtlich um einen Systemfehler.

Ist Videoüberwachung eine Option?

Klar, dass das jetzt die Politiker auf den Plan ruft. Dass sie über eine Verschärfung der Kontrollen diskutieren – auch in tierhaltenden Betrieben. Offensichtlich bitternötig, der Durchschnitt liegt bei 20 Jahren, manche Höfe werden sogar nur alle 50 Jahre kontrolliert. Auch Videoüberwachung in Schlachthöfen ist ein Thema. Die klingt in der Theorie ganz einleuchtend, hat dann aber doch praktische Schwierigkeiten. Wer will schon jeden Tag bei der Arbeit gefilmt werden?

An das Gewissen der Verbraucher appellieren

Allerdings kommt man bei all diesen Fragen nicht um den Verbraucher herum. Am Ende sind Bad Iburg und Oldenburg nämlich nicht nur eine politische Debatte wert, sondern eine mit dem eigenen Gewissen. Ist unser Fleischkonsum zukunftsfähig? Für ein Kilo Fleisch werden Unmengen an Ressourcen verbraucht und Treibhausgase produziert. Wer sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, weiß: Es geht nicht nur um Tierwohl, sondern auch um Klimaschutz. Und der betrifft uns alle.

Von Mandy Sarti