Kunst

Schiffspokal kehrt in Dresdner Ratsschatz zurück

Ein prunkvoller Pokal aus dem 17. Jahrhundert ist am Dienstag in Bremen an Vertreter der städtischen Museen in Dresden überreicht worden. Das teilvergoldete Silberkunstwerk war lange verschollen und kehrt nun für eine sechsstellige Summe in den Dresdner Ratsschatz zurück.