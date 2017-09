Monika Breuch-Moritz, Präsidentin des BSH. © Markus Scholz/Archiv

Schifffahrt

Schiffe müssen Ballastwasser behandeln

In der internationalen Seeschifffahrt gelten künftig strenge Anforderungen an die Behandlung von Ballastwasser, mit dem Schiffe stabilisiert werden. Ein internationales Abkommen aus dem Jahr 2004 sei nunmehr in Kraft getreten, teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Freitag in Hamburg mit.